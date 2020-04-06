紐約、義大利等新冠肺炎大流行熱區的新增感染與死亡病例放緩，以及受美股期貨大漲激勵，周一日經225指數收漲4.24%，為18,576.30點，創下近1周新高。惟東京都可能封城的不確定性仍使部分投資人縮手觀望。

東證一部指數收漲3.86%，為1376.30點，33大類股全面收高。景氣循環股表現優於防禦股，海運股與運輸設備股分別大漲7.1%和6.1%。受遠端上班或居家避難題材帶動下，資訊通訊股漲5.7%。

美國總統川普表示，美國部分疫情熱區的新冠狀病毒危機「正趨於平緩」，受此激勵，美股三大指數期貨漲幅持續擴大，目前道瓊指數期貨大漲803點或3.83%，報21,760點。標普500指數期貨漲3.89%，那斯達克指數期貨漲4.13%，E-mini標普500期貨漲4.2%。

《讀賣新聞》報導日本首相安倍晉三最快將於周二宣布緊急狀態，以遏阻新冠狀病毒疫情持續在全日本擴散，且可能在周一就宣布採取這項行動的計畫。共同社報導，相關新措施可能在周三生效。部分分析師預期日本政府將在周二宣布重大經濟激勵方案時，順勢宣布緊急狀態。

(時報資訊)