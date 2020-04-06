旅遊業者雄獅（2731）為避免清明連假造成新冠肺炎疫情擴散，昨（5）日啟動防疫超前布署，連假曾出遊11大景點、掃墓、與返國20天內親屬接觸的員工，自今（6）日起2周一律居家辦公，明（7）日起啟動辦公分流，各部門半數員工採居家辦公，以維持社交距離。

雄獅因應國家級警報，基於防止疫情擴散、首要考量保護集團所有同仁健康，5日針對全集團同仁進行健康狀態、旅遊接觸史與連假行為軌跡記錄調查，並著手模擬演練分流上班模式，建構異地與居家辦公建構完善的備援系統，6日起試行部分同仁居家辦公政策。

雄獅表示，連假期間曾前往疾管署公布11大景區、從事掃墓活動、或與自國外返國20天內的親朋好友接觸的員工，6日起為期2周一律採居家上班。同時也進行辦公分流，7日起調度布署人力，各部門維持半數員工正常上班、半數居家異地備援上班，以維持社交距離。

雄獅針對防疫超前布署，依據疫情發展做滾動式管理，以嚴格的標準做風險管理。為避免防疫破口，集團暫停供應商與客戶拜訪，員工進出大樓一律量測體溫、配戴口罩，並柔性建議此時同仁盡量避免非必要的聚餐及聚會，以保護自己、同事及家人健康。

(時報資訊)