蔡依林日前攜手陳奕迅合唱公益歌曲《Fight as One》，用全英文的溫暖歌聲，向全球醫護致敬，歌詞觸動人心，MV更搭配全球不分人種的抗疫鬥士，溫馨又催淚，不過卻意外掀起正反兩派論戰，因為網友發現，MV畫面中硬插入小孩「感謝China」片段，讓本來的美意變調，遭到熱烈抨擊，蔡依林也在臉書發長文，雖沒明確指出所言何事，但似乎是在回應近期風波。

蔡依林和陳奕迅合作，本是希望在疫情嚴峻下，能給更多人力量，卻因為MV畫面出現世界各國小朋友拿著「感謝China」的圖畫，遭網諷是「大外宣影片」，引起熱議，對此，蔡依林也發文「此刻的我感到渺小，無論未來的蔡依林，將會如何地被敘述和被形塑著。我都要深深地謝謝你，謝謝你在我有限的表演生命裡， 曾用力地拉過我一把 ，曾親臨現場地救贖過我，更曾不離不棄地陪伴過我的你。」

另外，她也說到「也許，在某個時間，你忽然間，不再需要我了，也不再記起我了，我都相信，那也本是我該收下的生命之禮。在此之前，我一定會為蔡依林，全力以赴的活著，笑著，哭著，唱著。」雖沒明確表示指出對象，但似乎是在回應近期風波，粉絲也留言替她打氣，「我們都還在」。

陳奕迅 Eason Chan & 蔡依林 Jolin Tsai - 《Fight as One》(影／取自YouTube)

(中時電子報)