LED廠雷笛克（5230）庫藏股執行進度超前，該公司公告庫藏股買回進度，累計已經買回1,034張持股，佔預計買回股數的51.7％，平均買回價格為19.05元。

雷笛克原定在3月17～5月15日間，買回自家股票2,000張，預計買回區間價位14～36元，該公司今日公告庫藏股執行進度，累計已經買回1,034張，平均買回價格為19.05元，以此進度換算，雷笛克的庫藏股執行進度約當51.7％。

雷笛克今日上漲1.72％，收在20.7元。

(工商 )