雷笛克庫藏股執行進度逾5成 16:262020/04/06 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 LED廠雷笛克（5230）庫藏股執行進度超前，該公司公告庫藏股買回進度，累計已經買回1,034張持股，佔預計買回股數的51.7％，平均買回價格為19.05元。 雷笛克原定在3月17～5月15日間，買回自家股票2,000張，預計買回區間價位14～36元，該公司今日公告庫藏股執行進度，累計已經買回1,034張，平均買回價格為19.05元，以此進度換算，雷笛克的庫藏股執行進度約當51.7％。 雷笛克今日上漲1.72％，收在20.7元。 (工商 ) #庫藏股 #雷笛克 #執行進度 #買回 #進度 也許您會感興趣 推薦閱讀 大老闆砸600億救股價！老謝曝這3檔留意 00:032020/04/02 財經 4月行情順勢中 14:002020/04/03 財經 美股守18000點不破底？謝金河曝5大條件 10:002020/04/04 財經 三星祭大招 救美S20買氣 04:092020/04/04 產業．科技 可成 祭庫藏股護盤 04:092020/04/05 證券．權證 復工趕進度 陸市場監管總局：嚴防市場壟斷行為攪局 09:562020/04/05 兩岸 張秀卿請辭《MUCH金點秀》 電視台曝新主持人進度 12:012020/04/05 娛樂 鈺太Q1營收 創歷年同期新高 04:102020/04/06 證券．權證 129家今年大買庫藏股 04:102020/04/06 證券．權證 高市路平示範道 4月中完工 04:102020/04/06 地方新聞 財經熱門新聞 過完清明如何操盤？散戶4月賣股票的下場… - 財經 疫情堪比噩夢！川普喊恐死24萬人 比爾蓋茲有話要說 - 財經 1杯咖啡害慘散戶！謝金河驚曝背後3大幫兇 - 財經 逃命！巴菲特狂賣這2檔套現百億 背後真相… - 財經 台股死撐…真的殺不下去？專家曝4點突破盲腸 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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