新冠疫情蔓延全球，然近期大陸經濟逐漸正常 為受新冠病毒衝擊的全球經濟帶來一線曙光，法人在第二季則相對看好陸股後市。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，4月1日起，大陸將正式取消對証券公司、公募基金管理公司的外資持股比例限制，意味大陸金融市場的開放程度及透明度皆大幅提升，長線上有助於吸引國際資金的流入。以基本面分析，受到新冠肺炎疫情衝擊，大陸企業第一季財報表現不佳是可預期的，近期發生企業或銀行降評零星事件，不足為奇。不過，在大陸政府全力挽救國內經濟，以促進內需為首要任務，部分城市甚至已推出消費券，加上貨幣政策大幅寬鬆，可望提振企業未來的經濟，因此，降評事件整體是可控的，投資人無需過度解度，反而可利用短線利空逢低布局陸股。

新冠疫情首襲的國家─大陸，近期國民生活正逐步恢復正常，大陸消費者被受新冠病毒衝擊的經濟帶來一線曙光。富達國際股票部全球研究主管Ned Salter指出，大陸消費開支雖見回升，但並非所有類別的消費開支均見上升，有別於過往的復甦模式。

Ned Salter說，在大陸由消費者帶動的內需，有望為陷入恐慌的全球市場注入一些審慎樂觀的情緒。目前大陸各大城市超過一半餐廳已重開，同時超過8成零售商舖也恢復營業，但是銷售仍下滑。然而大陸連鎖超市則是大贏家，李寧及安踏等運動服飾零售商的銷售正從2月份的谷底反彈，按年銷售更有望在6月份重拾增長，對於這一陣子取消海外旅行的人士或可為大陸奢侈品市場帶來一絲希望。

富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達表示，第二季相對樂觀看待陸股的主因有：1、政府政策偏多，政治局常委會開會後，公布不少振興措施。2、宏觀面則剛剛公布PMI 52仍優於市場預期。3、貨幣市場寬鬆，定向降準，人民幣維持靈活適度。4、資金面因北上資金又回溫。5、價值面目前本益比僅11倍，仍低於近5年均值12倍。因此，第二季不妨分批逢低布局大陸A股。

(工商 )