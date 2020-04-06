唐鳳表示，未來希望民眾能直接持健保卡至超商機台插卡，預訂下一輪口罩。（萊爾富提供）

「口罩實名制 2.0」，預計推出「取口罩兼續訂下一輪」的新功能，行政院數位政委唐鳳，也趁清明連假訪視萊爾富北市正忠店，進行封測測試，希望下一波新功能能早日上線。

唐鳳表示：「我們預計首波將開放讓曾在網路上預購過的民眾，可直接到住家巷口的超商，持健保卡至超商機台插卡，就能取口罩兼續訂下一輪，希望早日可讓不會使用網路的阿公、阿嬤，隨時走進超商，自己操作，或透過超商店員的協助，輕鬆買到口罩，一來可分散排隊群聚風險，二來可以分擔藥局藥師們的辛勞。」

即起至4月8日（三）止，為第二波預購口罩可到超商領取，萊爾富表示，到萊爾富領口罩可享「單杯」大熱拿（原價55元）半價優惠，不需非得買1送1；而除了原有的加6元買水兌換券外、包括鮮奶、桂格雞精、白蘭氏旭沛蜆精、白蘭氏養蔘飲、光泉冷泡茶冰釀烏龍、蜜蜂工坊牛奶花生等，也有最低6折起與贈送100Hi點優惠。

(中時 )