只有你懂我的心！「電信二雄」說掀起電信業老總間的口水大戰，繼台灣大哥大總經理林之晨怒嗆對手「門外漢」，亞太電信總經理黃南仁今日加入戰局，認為頻寬數字終究只是數字，網路涵蓋率比較重要，隔空幫林之晨贊聲。

至於亞太是否會與台灣大共頻、共網、共建（即「三共」），減少重複投資，高效實現5G網路覆蓋，亞太電信表示，會持續朝此方向努力，並依循主管機關指示辦理，目前亞太電信5G事業計畫書在審核中，且與合作夥伴亦在洽談細節，相關事宜將會再擇期公布。

黃南仁今日以「資深電信人」的身份，發表超過2千字的個人論點，探討「頻寬」數字背後的意涵，表示頻寬越大，理論上資料傳輸率愈快，但這並非唯一要件，良好網路品質應該是眾多變數的組合。

黃南仁說，「覆蓋率」、「與4G的差異性」是消費者升級5G最在意的要素之一，然而，目前台灣所標出的5G頻段屬中高頻，穿透力差，需更多的基站數量來補足涵蓋，若基站數和密度不足， 那麼想像中5G的極速體驗，恐怕是空談，60MHz、80MHz 、90MHz頻寬，數字終究只是數字。在5G初期，比起各業者拚頻寬、速度，不如拚「穩定網路涵蓋」，讓消費者有感。

黃南仁說，「頻譜」是基礎，有了材料，後續是需要精心規劃、佈建和優化，如何架設網路更為重要。由於5G頻譜的穿透力較差，訊號隨距離遞減，因此更需建置更多基地台、佈建點位要更密集，並依據當地環境進行規劃設計，才是正確的建構方向。

黃南仁說，擁有大頻寬的業者，理論上看似可提供用戶較快的上網速度頻寬，實際上卻未必如此，主要還是在於如何規劃基地台的建設，網速快慢與同一時間使用基地台的人數息息相關，尤其在尖峰時段，因使用的人數眾多，如果沒有足夠的基站，有再多的頻寬也無法解決網路塞車的問題。

(中時 )