樂活襪之鄉博物館特助江珮斳說，他們的竹炭口罩套使用織襪材料來製作，天然竹炭材質有抗菌除臭能力，且不染色，來減少加工增加的感染風險，可重複水洗，來延長口罩的使用壽命。（吳建輝攝）

新冠肺炎疫情肆虐全球，各地為防疫大到封城鎖國，小到停班補課，都是為了減少人群群聚接觸機會，全球瘋搶各式防疫物資，讓口罩一罩難求，我國原管制口罩寄出國，今宣布9日將解禁開放每2個月，可寄送30片口罩到國外，但有民眾抱怨數量太小，程序繁瑣。

中央口罩管制禁出口將在9日解禁，但有民眾抱怨口罩寄出數量太少，程序繁瑣，不會使用線上申請，還得準備資料傳真或親臨貿易局辦理，相當不便，平平都需要程序，會選擇一次寄送相關防疫物資，像是口罩套，或布口罩。

52歲的陳媽媽表示，兒子人在英國念書，受到疫情影響，各種防疫物資都買不到，先前要寄送口罩到英國就碰壁，因為疫情不知道還會持續多久，9日解禁後除了寄送口罩外，會連口罩套一起寄到到英國給兒子，來延長口罩的使用壽命。

28歲的林小姐表示，因為弟弟人在澳洲，得知政府將解除口罩寄出禁令，一早到郵局詢問，但郵局表示澳洲目前暫停收寄，建議她找快遞業者，但郵局與快遞業者價格相比，相差一大截，讓她很苦惱。

樂活襪之鄉博物館特助江珮斳表示，受到疫情影響襪子訂單減少，因此將織襪機拿來改做口罩套，許多民眾因為口罩取得不易，因此購買可延長口罩使用壽命的口罩套，日前有接到旅居日本的台人，一次購買700個口罩套，要寄給當地華人小學使用。

江珮斳說，2個月30片口罩稍嫌不足，建議民眾搭配口罩套或布口罩使用，他們的竹炭口罩套使用織襪材料來製作，天然竹炭材質有抗菌除臭能力，且不染色，來減少加工增加的感染風險，可重複水洗，來延長口罩的使用壽命。

(中時 )