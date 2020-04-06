北市副市長黃珊珊6日下午視察北市府員工餐廳的社交距離。（張穎齊攝）

北市副市長黃珊珊6日表示，公家機關以身作則設定社交距離，並希望民間也能配合。（張穎齊攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前宣布，室外社交距離至少1公尺，室內至少1.5公尺，若特殊狀況無法達到要戴口罩。北市副市長黃珊珊6日下午視察北市府員工餐廳地上的社交距離標線，強調公家機關以身作則，並希望民間也能配合。

黃珊珊表示，北市府是工作人員非常多的地方，用餐時間也是人潮洶湧，此次特別請餐廳跟便利店以及用餐區，做到社交距離，因一般民眾不見得抓得準室內1.5公尺的距離，所以市府利用連假期間在地上做標線，希望大家謹守距離，中央給的規定就照標準做，防疫期間少點接觸就少點傳染。

她還說，她常吃夜市小吃，大部分小吃業者都有要求在門口排隊，並希望戴上口罩，公家機關以身作則後，對於民間的規範也是滿重要，所以希望民間也做社交距離，不過因為沒有強制性及罰則，所以只能勸導，希望可以配合，而市府轄下的場館也會做到社交距離標準，希望大家用餐平安。

(中時 )