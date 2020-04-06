警政署航空警察局查獲4起新興3級毒品「2-氟-去氯愷他命」案件，除了查獲7262公克毒品外，也逮捕了10名嫌犯人，也持續向上溯源頭，追查共犯及毒品流向，盼能截毒於關口。（陳麒全攝）

警政署航空警察局6日表示，雖新冠肺炎疫情嚴竣，機場防疫作為提昇，但國門緝毒工作也不打折，近日查獲4起新興3級毒品「2-氟-去氯愷他命」案件，除了查獲7262公克毒品外，也逮捕了10名嫌犯人，也持續向上溯源頭，追查共犯及毒品流向，盼能截毒於關口。

航空警察局刑事警察大隊大隊長唐嘉仁表示，從今年1月起，台北關與航警局在今年1、2月間，共同執檢空運包裹X光檢查時，陸續攔獲4起自大陸寄來的航空貨運包裹中，內容物為1至4公斤不等之不明白色結晶物，總重量7262公克。

查獲的不明白色結晶物經鑑驗後，發現是2019年才列入第3級毒品的「2-氟-去氯愷他命（2-Fluorodeschloroketamine）」，屬於毒品市場的新種類，因大陸毒品賣家供貨價只有台灣生產價錢6分之1，對販毒集團來說是趨之若鶩的暴利，短期內查獲數量有增加的趨勢，航警局已循線逮捕犯嫌10人，專案小組並將持運續向上溯源，擴大追查幕後集團共犯及毒品流向。

唐嘉仁指出，這些從大陸寄來的「2-氟-去氯愷他命」，跟以往從台灣寄往中國大陸的硝甲西泮、硝西泮、依替唑侖是不同類型，跟傳統的愷他命在外觀以及施用後的效果相似，但在台灣的價格卻是產地中國大陸的6倍，受暴利驅使下，走私集團近日頻頻以小型包裹闖關。

唐嘉仁說，雖新冠肺炎疫情嚴竣，機場防疫作為提昇，但國門緝毒工作也不打折，在重要防疫物資的管制方面，航警局從1月28日至今，針對口罩出口部份的查察工作，共攔查1748案，截獲23萬多片的口罩。

(中時 )