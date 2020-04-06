受到新冠肺炎疫情影響，經濟部推出水電費減免方案，只要今年營業額連續2個月較去年同期減少15％以上，將給予水電減免5至10％，知情官員說，最新相關辦法將由經濟部向財政部查詢營業額資料，只要符合減免規則就會自動在水電費帳單中扣抵，最快5月就會發出第一筆減免的帳單。

據悉，受疫情衝擊影響的企業，經濟部將分階段給予水電費減免折扣，只要營業額減少15％以上未滿50％的用戶，一般商業用戶可減免10％單戶最高10萬元，受影響超過50％的艱困企業，水電費減免擇加碼至最多30％，低壓用戶最高扣抵10萬，高壓用戶則是300萬元。

官員說，相關實行規則正在規劃，預計本周就會提報經濟部，最後由政院拍板定案。依目前估算，3月的營業稅資料會在4月中之前提交財政部，經過相關調閱作業，預計最快從5月發出的水電廢帳單就能看到第一筆水電費折抵。

(工商 )