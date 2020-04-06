清明四天連假前往人潮密集景點，讓壽險業約2,400人，6日起居家辦公。壽險公會6日緊集調查22家壽險公司，除了5家公司依舊讓出遊員工進辦公室外，17家壽險公司共約2,400人，即日起居家辦公二週。

據調查，台銀人壽、合庫人壽、中華郵政壽險部、安聯人壽、友邦人壽五家公司，仍是讓清明連假出遊的員工進辦公室，但要自主管理，全程戴口罩、定時量體溫，中午避免與同事一同吃飯或跨樓層、跨區辦公，友邦人壽則是安排這些出遊員工到異地備援辦公室辦公，這五家公司共94位員工在辦公室自主管理。

另外，包括國泰人壽、富邦人壽、中國人壽、南山人壽等17家壽險公司，分別都有8~858位員工從6日起開始居家辦公，最多的就是國壽有858人，其次富邦人壽含外勤業務人員亦有約800人上下，中壽有171位、南山有115位，算是相對較多，且下午各公司仍在持續聯繫在外業務人員，初估17家共2,400人左右居家辦公。

也有公司如全球人壽除了政府公布的11景點外，再加台南老街及台南夜市，只要本人或同住眷屬去過阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮、屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點）及台南老街、夜市都要居家辦公。

(工商 )