38歲張韶涵去年底推出睽違3年的個人第10張專輯《？》，隨著3月底在台發行實體專輯的同時，她人也被發現應該早已悄悄回到台灣。昨（5）日張韶涵在臉書寫道：「雲錄制（分開兩邊錄影）雖然分隔兩地，卻無法阻礙對音樂的熱愛！隔屏看到上海彩虹室內合唱團 的表演就讓我有衝動想要跟他們一起表演！對於這首歌我有太多感觸，它不僅是我的故事，也是在座每一位老師的故事，就是人生吧！再次謝謝彩虹室內合唱團，有你們的陪伴，在這首歌里我飛的很自由～希望可以溫暖你們的心！」

浙江衛視《天賜的聲音》節目，有張韶涵、蘇有朋、王力宏等大咖一同參演。（圖／翻攝自張韶涵臉書）

近年事業重心轉往大陸的張韶涵，2月參加浙江衛視《天賜的聲音》節目，卻因疫情影響直至上月初才恢復錄影播出。但回歸首集卻見張韶涵、胡彥斌臉上戴著餐廳員工用來防止飛沫的透明塑膠口罩，由於該種「口罩」完全沒有防疫效果，立即引發網友熱議，「這沒啥用吧」、「這種透明口罩只是防唾液飛濺的，不是防吸入的」。而在新一集節目中，張韶涵與上海彩虹市內樂團合唱〈白蘭鴿巡遊記〉，雖然人在台灣，她仍不忘為節目宣傳，「雖然這次雲錄制但也要把我想說的話唱給你們聽，大家好好感受喲！」

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(中時電子報)