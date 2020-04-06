國立高雄大學生命科學系副教授高佑靈開設的「丹參栽培實作」，讓學生親自體會種丹參的樂趣，充滿成就感。該課程採小班制，以及學生分流上課，不受疫情影響。

高雄大學把開心農場實體化。副教授高佑靈表示，主要利用校內占地120平方公尺的農場，讓學生分區域種植，每名學生被分配5株幼苗，期末成績端看生長情形，馬虎不得。

由於事關成績，學生事前得對環境整土，到幼苗入土、澆灌、施肥、除蟲都需親身參與，並由花滿谿農場負責人黃素馨擔任業師指導栽種技巧。

一名學生說，最常發生的狀況是傍晚種下，隔天來看嫩葉竟已被蝸牛啃食殆盡；也有天公不作美，忽而大雨、忽而豔陽，幼苗被折磨得奄奄一息，讓學生深刻感受農民看天吃飯的心情。

「丹參」開課以來很受歡迎，吸引各學院學生修習，高佑靈也從學生心得回饋看到學生的改變。例如，某名亞太工商管理學系女生第1次下田竟踩著高跟鞋，但隨著專心投入，愈來愈有專業農婦架勢；也有某法律系學生背法條累了就來巡田，療癒兼紓壓；某資工系學生則提出AI影像辨識結合澆灌功能的構想。

此外，甚至有學生家長比學生還關心種植情況，頻頻詢問何時可採收？高佑靈笑說，該名媽媽很識貨，因為新鮮未乾燥的丹參每台斤就要上千元新台幣，乾燥的更是翻倍，粗估校內開心農場產值就上看20萬元。

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(旺報 )