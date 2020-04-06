新竹基督教聯合關懷協會志工製作的盆栽，捐贈給第一線防疫人員疏壓。（羅浚濱攝）

新竹基督教聯合關懷協會、旭源包裝科技公司及五福社會服務協會，6日在縣府防疫會中分別捐贈紓壓小盆栽、乾洗手、酒精與額溫槍等防疫物資給縣府，希望能適時紓解第一線防疫人員的身心壓力。

新竹基督教聯合關懷協會理事長林文欽指出，這2個禮拜將是台灣最重要防疫期，面對漫長防疫道路，第一線防疫人員都神經繃緊，盼透過協會志工製作的盆栽，舒緩大家的緊張。副縣長陳見賢感謝社會企業與團體拋磚引玉，r強調縣府將更努力守護縣民的健康。

陳見賢表示，面對疫情除了政府努力，也須要各界共同配合，如分區辦公、保持社交距離、減少不必要會議與公共場所暫時關閉等。

同時，遵照中央流行疫情指揮中心的宣布，呼籲曾在連假期間前往人潮擁擠處活動的民眾，請自主健康管理14天，避免出入公共場所，外出時務必配戴口罩，儘可能在家上班。

縣府員工在清明連假期間，如有前往人潮擁擠景點者，縣府一早發出通報，上班時應配戴口罩，若有不適應在家休息或盡速就醫。教育處則指示各學校，辦理全校性消毒清潔，嚴格執行師生健康監測，提高自身健康狀況的警覺，如發現身體不適，請配戴口罩就醫或在家休息。

(中時 )