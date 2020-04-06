國內唯一連續18年獲台灣精品獎肯定的機車品牌－PGO摩特動力機車，在品質嚴格的把關及堅持下，成為市場的一匹黑馬，以卓越的性能、優異的操控及多樣化專屬配備，屢獲台灣精品獎的肯定，為台灣二輪車界的隱形冠軍品牌。

由經濟部國際貿易局主辦、有台灣產業界奧斯卡獎之稱的「台灣精品獎」，每年由國內外逾百名評審，依據研發、設計、品質、行銷四大專業領域，並加入台灣產製考量，經多方嚴謹的評選過程挑出最具創新及優質的產品，不僅在國內外享有盛名，國內企業獲得「台灣精品獎」即代表獲得國家肯定，堪稱為台灣產業界最高殊榮。

今年PGO TIGRA 200車款在一千多件參賽產品中脫穎而出，獲得台灣精品銀質獎，展現出PGO研發設計與開發製造的超強實力。

為慶祝連18年獲台灣精品獎的肯定，PGO除推出零利率零元交車的優惠購車活動外，也推出業界唯一鋼鐵大保障及免汰舊換新再加碼的活動，刺激終端銷售買氣。

(工商 )