武漢4月8日即將解封，武漢解除離漢離鄂通道管控措施，千盼萬盼，終於將迎來這一天！ 不過，武漢市委政法委副書記、武漢市疫情防控指揮部社區防控組相關負責人羅平4月5日在接受央視采訪時表示，「武漢城門打開，並不意味著所有的警報解除，也並不意味著疫情防控措施的放鬆」。

據陸媒報導，截至2020年4月4日24時，武漢市現有確診病例644人（重症170人、危重症94人），尚在醫學觀察的無症狀感染者682人。狀況在好轉，不少人警惕性有所下降，甚至出門不戴口罩。然而，這些行為在武漢大學中南醫院呼吸與危重癥醫學科首席專家楊炯教授看來，還是有點危險的。4月8日解封後，人口流動更大，更要謹慎。

楊炯表示，從近三天普查數據來看，武漢的無癥狀感染者占0.15％-0.3％左右，也就是說大約有一兩萬的無症狀狀感染者，雖然現在看來無症狀感染者的傳染性比較低，但總歸是有傳染性的，還是需要警惕。

(中時 )