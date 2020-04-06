適逢疫情影響，記者會採梅花座，保持社交距離。（許哲瑗攝）

去年首獎得主《新北制霸》。（許哲瑗攝）

2020新北校園廣告人開跑！新北市新聞局表示，適逢新北市升格10週年，今年以「新北十週年 好康大放送」為主題，邀請台灣電通公司、聯廣傳播集團、雪芃廣告、華苑映創等企業，共同打造影像工作坊，即日起徵件至5月8日止，總獎金達54萬元，首獎可獲15萬元。

新北市新聞局今舉辦記者會，邀請前幾屆首獎得主回娘家，分享參與廣告人經驗與收穫；去年首獎《新北制霸》得主吳安綺分享說，校園學到多是理論，透過新北校園廣告人培訓，增加實務操作能力，現已獲業界延攬，從事相關工作，目標更明確；余秉霖則說，學生創意豐富，但礙於資源不足，執行力有限，透過公部門協助操刀，作品更有力道，同時讓更多人看見，收穫良多。

市長侯友宜致詞表示，新北市人口突破400萬，是全台第一大都市，適逢升格10週年，公共建設、社會福利、文化教育、城市永續和交通建設上都有重大發展，今年活動結合百貨公司「周年慶」概念，邀請同學們挖掘新北市的好康政策，透過影像介紹給大家。

侯友宜指出，像是去年的《新北制霸》以擬人化方式述說三環六線的發展，在各大平台宣傳推播，讓觀眾耳目一新，盼更多有創意的學生共襄盛舉。

新北市新聞局說明，第一階段需提交2分鐘的影音履歷，內容包含團隊介紹、拍攝主題、企劃構想，將選出30組進入第二階段，經面試後再選出12組團隊，參與影像工作坊，由資深廣告人指導、修正提案，成片出爐後，將進行網路票選，比照廣告業界提案方式，讓同學實際感受廣告業的工作模式。

新北市新聞局指出，活動總獎金達54萬元，除有首獎15萬元、貳獎8萬、參獎5萬元、評審特別獎及社群行銷獎各1萬元外，特別比去年活動加碼1萬元，提供前12名入圍獎勵金1萬元及初剪片獎勵金1萬元共2萬元的拍攝基金。

(中時 )