顏莉敏希望透過拋磚引玉，吸引更多企業為防疫貢獻心力。（台中市議會副議長顏莉敏服務處提供／陳世宗台中傳真）

台中市議會副議長顏莉敏邀集金車大塚公司，致贈寶礦力水得ion water及寶礦力水得粉末包，市府由民政局長吳世瑋（右）代表接受。（台中市議會副議長顏莉敏服務處提供／陳世宗台中傳真）

因應新冠肺炎海外返國潮，使得居家檢疫人數持續增加，市府致贈的每位居家檢疫者「防疫關懷包」也面臨物資短缺的狀況；台中市議會副議長顏莉敏6日邀集知名企業金車大塚公司，致贈寶礦力水得ion water及寶礦力水得粉末包給市政府充實關懷包，市府由民政局吳世瑋局長代表接受。顏莉敏表示，希望透過拋磚引玉，吸引更多企業為防疫貢獻心力。

副議長顏莉敏說，隨著疫情不斷升溫，除了防疫物資相關產業，許多企業都希望能為防疫貢獻一己之力，今天的贊助廠商金車大塚公司，長期深耕台灣「為人類健康作出貢獻」的企業理念，讓此次的募資邀約，雙方可說是一拍即合，非常感謝金車大塚公司，為臺中市防疫工作所作的貢獻。

金車大塚公司表示，透過副議長顏莉敏這裡得知市府急需關懷包物資，便立即協調捐贈事宜，並獲得總公司的全力支持，決定捐贈寶礦力水得ion water及寶礦力水得粉末包；希望透過減糖低熱量的飲品，提供居家檢疫的民眾剛剛好的電解質，並即時地幫助身體維持體液濃度平衡，補給身體水分及活力。寶礦力水得粉末包冷熱水均可沖泡，更是方便的居家常備品。金車大塚公司非常榮幸能有機會，能為臺中市防疫貢獻心力。

顏莉敏強調，目前台中市居家檢疫人數3154人，居家隔離人數133位，市政府提供每位民眾的「防疫關懷包」仰賴社會各界的支持，希望今天這份善心能夠帶動更多企業投入，共同努力讓臺灣早日度過疫情危機。

(中時 )