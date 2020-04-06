英國首相強生（Boris Johnson）因新冠病毒感染而住院中，但是他仍然每天以視訊的方式與閣員開會，其實他病得頗嚴重，染病10天仍在發燒許多閣員都覺得他太拚了，認為他「太熱衷於效仿他的心目英雄溫斯頓邱吉爾」，規勸他應該休息。

每日郵報(Daily Mail)報導，強生在確診新冠肺炎之後，仍以網路和視訊的方式與閣員開會，不過病情沒有好轉，周五還在Twitter視訊，他疲憊不堪的他，承認自己仍在發燒，然後到了昨天終於住進唐寧街附近的聖湯瑪斯醫院(St Thomas' Hospital)，今天接受檢查。閣員要求他必須專心養病，勸他必須在康復之前，先交出內閣職權。

醫生表示，如果罹病的1週後，仍沒有退燒，那麼就可能出現肺炎症狀，到時就要接受了高壓氧治療，。一名一位國會議員認為，他太熱衷於效仿他的英雄溫斯頓·丘吉爾，這樣是不健康的，應該多休息。

唐寧街辦公室對外表示，首相雖然仍待在醫院，也沒有明確的出院時間表，但仍然看著各種意見，並且會適時回應。

強生今天沒有辦法主持每天的「冠狀病毒危機委員會」會議，代理主持的是強生的的主要副手，外交大臣拉布（Dominic Raab）。

住房、社區與地方事務大臣詹瑞克（Robert Jenrick）說，強生首相先生一直在「辛勤工作」，並表示希望自己不久能回到唐寧街辦工。

衛生部長多里斯（Nadine Dorries）是首位得到新冠病毒的國會議員，他現在已康復並且回到國會。他建議總理「需要睡眠並恢復健康」。

一位保守黨議員告訴媒體，強生應停止模仿第二次世界大戰期間的邱吉爾，在這段期間應該讓另一位內閣大臣代理。他說「我聽說他在得病之後，仍然工作的小時，這消息令人沮喪。雖然看上去很酷，但這對國家而言，並不是好事。」

「不幸的是，他看了太多有關邱吉爾的書，想當這位歷史人物。他真正該做的是做好自己的份內工作，而不是想成為別人。」

聖湯瑪斯醫院的醫生表示，強生入院後，應該要氧氣治療，並可能進行白血球數量，以及肝腎功能檢查，另外也可要接受心肺功能檢查，包括心電圖掃描，以及胸部X光檢查，要是病情出現呼吸困難，這就更有必要。

在此期間，英國國會表現出了不分黨派的和諧，上週末當選為工黨領袖的史塔默爵士（Sir Keir Starmer），是第一個祝福強生「早日康復」的在野黨人物。

前外交和衛生大臣杭特（Jeremy Hunt）說：「大家與強生同在。無論是什麼政治看法，現在整個國家都是團結起來，希望我們的總理儘快康復。」

(中時電子報)