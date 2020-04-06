新冠肺炎持續延燒，但清明連假不少景點卻湧入大批人潮，振興醫院急診重症醫學部主治醫生蔡賢龍撰文指出，現在台灣確診的狀況看來，前三大症狀為發燒、咳嗽以及喉嚨癢痛，此外，初步發燒表現比例只有低到36.63%，需要特別注意，同時他提醒，清明連假後2周內是關鍵時刻。

蔡賢龍在臉書、網站《急症最前線 投資現金流》上表示，目前台灣因為圍堵策略初步奏效，各種防疫物資準備適當，確診人數雖多，暫時仍以境外移入為主。症狀方面，發燒、咳嗽與喉嚨痛為前3大症狀，跟各國不同，比例都偏低，此外，「初步為發燒表現的比例低到只有36.63%，這需要特別注意」。

蔡賢龍說明，一開始就發燒的比例只佔36.36%，統計明顯比較少，有可能是因為能夠監控症狀傳播，提早篩檢相關接觸者，早期診斷，而非疾病中後期才發現。重新證明發燒只能夠篩檢出部分的病患。

蔡賢龍提到，若把台灣本土病例單獨拉出來看，這段時間增加的人數少，但清明連假後2周是主要觀察期，看看本土病例是否有上升，他也提醒，台灣初步取得防疫成績後，更須避免警戒心喪失，導致大量增加社區感染可能。

(中時電子報)