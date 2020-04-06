新冠肺炎疫情蔓延全球，連江縣至今未傳出確診案例，往年農曆春節過後即是馬祖旅遊旺季，但今年受疫情衝擊，連江縣觀光旅遊局長林長青直言，「遊客數僅剩下3成！」面對要拚觀光又要兼顧防疫，他強調，目前採取不鼓勵也不反對，並提醒遊客做好自主健康管理。

林長青表示，往年農曆春節過後即是馬祖旅遊旺季，馬祖近年來藍眼淚及運動賽事等受到好評，但受到新冠肺炎疫情影響，遊客人潮減少約7成，相關旅遊、民宿業者，縣府會協助申請中央的紓困措施。

林長青提到，馬祖目前尚未有確診案例，儘管全球疫情嚴峻，仍對於未來的觀光旅遊抱持樂觀，目前採取不鼓勵也不反對的原則，遊客若前往馬祖會加強要求做好自主健康管理。

林長青說，由於遊客減少，為疫情過後預做準備，疫情期間會規畫安排教育訓練、課程等，採取嚴格的防疫措施，避免群聚；另外，若有小規模的採線團，在安全及可管控人數的範圍內亦不排斥。

(中時 )