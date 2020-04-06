新冠肺炎疫情全球延燒，嘉義縣大林慈濟醫院繼上個月達成國際遠距問診、開藥的挑戰；近日在附設住宿式長照機構，更提供遠距視訊會客服務，讓因疫情無法前來探視長輩的家屬，藉由視訊科技了解及關心家人的現況，而長輩透過大螢幕電視，看到、聽到許久不見的子女們，臉上都露出燦爛笑容。

因應無法入境或來台居家檢疫的外國病人，大林慈濟醫院院長賴寧生在國際醫療中心的協助下，目前已為2位香港及1位新加坡病人，透過電腦視訊進行診療，診斷及記錄完備後，利用國際快遞將藥物送到病人手中，讓他們及時使用，這項模式不僅免除病人在旅途中產生的感染風險，還確保治療不中斷。

另外，大林慈濟住宿式長照機構配合禁止探視政策，利用長輩各自的LINE家族群組，連結護理站的電視大螢幕，讓視力較差的長輩，也能順利與家屬視訊；護理長郭如娟說，許多老人家太久沒看到家人，嘴邊常掛念著孩子，於是與家屬協調一個時段，讓長輩和子女們利用視訊面對面聊天。

黃姓阿公的兒子說，父親前陣子因動了脊椎手術，生活無法自理，但因工作繁忙，實在沒時間陪伴他，只好安排父親到慈濟長照機構住，幸好他相當滿意那裡的環境，家屬都很放心，現在透過視訊方式，看到他已能使用四腳拐走路，真的很開心，之後會想利用更多空閒時間，以視訊問候父親。

(中時 )