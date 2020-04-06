受惠產品量價齊揚，DRAM廠南亞科(2408)2020年3月營收53.56億元，創下16個月以來新高，月增17.37%，亦較去年同期增加44.01%。第一季營收為144.19億元，較去年同期增加26.79%，季成長也近一成。

南亞科技2020年第一季營運未受新型冠狀病毒(COVID-19)疫情影響，公司預期第一季產品量價齊揚，實際營收也相較前一季上揚；南亞科第一季營收逐月上揚，3月營收突破50億元並創下自2018年12月以來新高，2020年第一季營收144.19億元，比去年第四季營收131.16億元，增長約9.93%，呈現淡季不淡之表現。

南亞科規劃於4月10日第一季線上法人說明會，進一步說明疫情對未來市況之影響。

南亞科總經理李培瑛於上季法說會中表示，2019年供應商資本支出比較保守，今年供給將成長有限，供需情況可望趨於健康，2020全年保持樂觀看法，預期第一季銷量與價格應可同步成長，第二季有機會更好。

(時報資訊)