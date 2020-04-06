新冠肺炎疫情在台灣不斷延燒，中央流行疫情指揮中心宣布清明連假出遊到過11處國家級警報景點的民眾，即日起配合居家辦公或自主健康管理，台南市長黃偉哲6日對台南被公布3處警示景點感到困擾，直呼「中央亂槍打鳥」，網友反應也一面倒挺黃偉哲。

清明連假期間發布11處國家級警示景點，台南市烏山頭水庫、虎頭埤水庫與關子嶺風景區3處景點都被劃入，黃偉哲提到「對中央發出警報地點感到偏頗與困擾，指出台南市這3處景點都已實施實名制」，「數字顯示每天進入只有2、3千人，在開闊空間達不到群聚效果」，感覺是「中央亂槍打鳥的選擇」。

黃偉哲表示，對比這3處景點都是戶外寬闊場所，鬧區的夜市、菜市場等地在短時間聚集擁擠的人潮，才是更該注意的地方。而針對台北市政府為防疫實施彈性上班2小時，黃偉哲表示，台南市政府去年7月已實施彈性上班1小時，他提醒，現在不自我約束，台灣若封城，大家只能每天都待在家，變得像武漢、紐約這些城市的慘況。

網友starport將相關資訊轉發至批踢踢論壇，並大讚黃偉哲，「講得很實在，台南真的很可憐，偏僻又空曠的景點還被中央亂點名」。

但疫情中心指揮官陳時中也表示，監測單位很難監測到每個人的情況，只能大範圍的講，讓民眾有所警惕。他對旅宿業者表達歉意，這也是不得以作法。

其他網友也紛紛留言稱讚，「黃說的沒錯啊！其他更多人的點怎麼辦？」、「確實若以景點來管制不妥當，管了A景點，人潮跑去其他景點，管了還不是白管」、「夜市人才多吧」、「這個警示就真的是莫名其妙」、「黃家兄妹一直逆時中，不怕被1450出征嗎？」。

也有網友點名，「最危險應該是花園夜市吧」、「黃偉哲說的對，台南人多的不是這三地，去安平那邊人更多」、「我挺黃，事實上他說的那些地方確實人少，市區人還比較多」。

(中時電子報)