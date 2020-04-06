砷化鎵代工廠-宏捷(8086)受惠於三大產品訂單強勁，3月合併營收達2.72億元，年成長164.23%，再創105年1月以後單月新高，儘管全球新冠肺炎疫情延燒，宏捷科客戶訂單穩定，若疫情未進一步惡化，宏捷科第2季業績有機會超越第1季，呈現逐季走高。

新冠肺炎疫情全球蔓延，重創智慧型手機等市場需求，不過宏捷科因產品CP值高，成為大陸智慧型手機品牌廠去美化下的受益者，減緩了新冠肺炎疫情對公司業績的影響。

受惠於PA、WiFi及VCSEL三大產品出貨暢旺，宏捷科3月合併營收達2.72億元，月增0.37%，年成長164.23%，再創105年1月以後單月新高，累計第1季合併營收為8.13億元，季增4.23%，為105年第1季以來單季新高，年成長162.58%。

在產能部分，目前宏捷科月產能已拉升到10000片，預計第2季有機會拉升到月產能12000片，擴建中的新廠已在進行無塵室建置，預計今年第2季末完成後陸續進駐設備，第3季開始試產，第4季進入量產，未來將視客戶需求以月產能5000片為單位來進行擴產。

由於WiFi 6及VCSEL滲透率及應用持續增加，目前VCSEL佔宏捷科營收比重已達10%到15%，WiFi 6產品比重亦逐步攀升中。

宏捷科表示，目前客戶需求仍在，疫情對訂單尚無重大影響；依客戶訂單來看，若疫情未進一步惡化，第2季業績可望超越第1季。

宏捷科108年合併營收為22.06億元，年成長20.15%，營業毛利為6.69億元，年成長23.89%，合併毛利率為30.36%，年增0.93個百分點，稅後盈餘為3.59億元，年成長21.28%，每股盈餘為2.54元；公司董事會決議每股配息1.7元。

(時報資訊)