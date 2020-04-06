在新冠狀病毒可能有解藥的樂觀預期，以及主要產油國沙烏地阿拉伯與俄羅斯可望達成減產協議的消息帶動下，周一南韓KOSPI指數收漲3.85%，為1,791.88點，連續第3天收高，並創下逾1周來最大單日漲幅。

南韓周一公布新冠狀病毒確診病例新增47人，為2月29日該國疫情達到最高峰以來首度跌破50例。紐約、義大利等新冠肺炎全球大流行熱區的新增感染與死亡病例數放緩，以及美股期貨大漲，都為韓股帶來提振。

機構投資人買超韓股1.03兆韓元，外資賣超2020億韓元，為連續第23日站在賣方。

分析師表示，吉利德科學公司（Gilead Sciences）有關於瑞德西韋（remdesivir）的正面消息令韓股為之一振。該公司上周六宣布，瑞德西韋正在進行多個臨床試驗，對象涵蓋全球數千個新冠狀病毒感染患者。

韓元收漲0.13%，報1,229.3兌一美元。

(時報資訊)