美國新冠肺炎熱區的疫情出現緩解跡象，美股期貨應聲大漲，以及在沙烏地阿拉伯與俄羅斯接近達成減產協議的消息激勵下，周一香港恆生指數收漲2.21%，為23749.12點。國企股(H股)收漲1.7%，為9652.31點。

長和集團股與華為概念股大漲，長和漲6.29%，長江基建漲5.44%，和記電訊香港漲5.38%，京信通信漲11.25%，比亞迪電子漲9.13%。

(時報資訊)