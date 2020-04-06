亞太電信針對去警示點同仁 實施居家健康管理 17:262020/04/06 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 清明連假政府針對11大旅遊景區發出國家警報，亞太電信對此回應，已針對前往11個景點的同仁，實施居家自主健康管理。 亞太電信表示，考量清明連假期間人潮移動頻繁，許多景點人潮眾多，恐造成防疫漏洞，亞太電信因應政府針對11大旅遊景區發出國家警報，進行相關對應的措施，凡4月2至4月5日期間曾前往11個遊遊景點的同仁，即日起居家自主健康管理，暫緩出勤，先進行居家辦公。 (工商 ) #亞太電信 #景點 #實施 #清明連假 #旅遊景區 也許您會感興趣 推薦閱讀 清明連假出遊別忘投保旅平險 08:002020/04/02 財經 清明連假 台中加強公共區域消毒 09:052020/04/02 生活 清明連假第一天 蘇花改從半夜就塞車 09:242020/04/02 生活 清明連假國五雪隧車多 蘇澳出口路段塞爆 10:252020/04/02 生活 清明連假戶外放風 KKday推薦景點帶你避人潮森呼吸 11:172020/04/02 旅遊 清明連假首日 南下墾丁、台東湧車潮 13:252020/04/02 生活 清明連假首日遇急降雨 國道中部零星事故車速30 16:232020/04/02 生活 台南清明連假湧觀光人潮 住宿率達8成 19:472020/04/03 生活 清明連假墾丁大街擁擠 警察上街宣導社交距離 20:012020/04/03 生活 清明連假人潮回流 基隆廟口人潮增5成 16:502020/04/04 生活 財經熱門新聞 過完清明如何操盤？散戶4月賣股票的下場… - 財經 1杯咖啡害慘散戶！謝金河驚曝背後3大幫兇 - 財經 Zoom爆資安漏洞 中華電即日起停賣 - 財經 星宇航空悄悄復飛了 運貨到檳城與澳門 - 財經 - 工商 慘業仍慘！波音華盛頓州無限期停工 3萬員工放無薪假 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。