清明連假政府針對11大旅遊景區發出國家警報，亞太電信對此回應，已針對前往11個景點的同仁，實施居家自主健康管理。

亞太電信表示，考量清明連假期間人潮移動頻繁，許多景點人潮眾多，恐造成防疫漏洞，亞太電信因應政府針對11大旅遊景區發出國家警報，進行相關對應的措施，凡4月2至4月5日期間曾前往11個遊遊景點的同仁，即日起居家自主健康管理，暫緩出勤，先進行居家辦公。

(工商 )