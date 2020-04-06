經濟數據疲弱及景氣面臨衰退風險，壓抑全球股市續跌，美國就業市場受重創，但死亡病例增速放緩，加上政策提振吸引長線布局買盤，近一周資金持續流入美歐股票型ETF，整體股票型ETF獲淨流入85.3億美元，並以美國股票型ETF獲資金淨流入51.2億美元最多。

其他的全球股票型ETF淨流入26.6億美元，日本股票型ETF為淨流出13.1億美元，新興市場股票型ETF淨流入1.03億美元，大陸股票型ETF淨流出金額15.9億美元。富蘭克林證券投顧分析，美國疫情仍在升溫、經濟活動陷入停擺，對於全球需求的衝擊可能比市場預期的嚴重，及OPEC+對減產態度仍不明朗，對能源生產國的獲利及債信面衝擊猶存，全球金融市場四月波動仍大。

富蘭克林證券投顧建議，操作上宜抱持較高風險意識，以高評級的政府債為防禦首選，避開體質較脆弱的信用債市，股市宜採定期定額及分批加碼策略並進，並密切關注疫情、藥物臨床實驗結果、油價、企業財測等四大指標，作為投資操作能否轉為樂觀或者需要更加保守情境的參考風向球。

富蘭克林坦伯頓股票投資團隊投資主管人史蒂芬．多佛表示，目前全球金融資產呈現高度相關趨勢，主因恐慌情緒導致各類資產面臨拋售，及ETF等被動投資工具加劇賣壓，受到疫情衝擊，預期企業獲利動能可能在未來一、二季急速下滑，但這並非是長期的結構性問題，隨疫情趨緩獲利動能將回升，預期這將有助於緩解股價的下檔風險。

(工商 )