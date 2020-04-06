隨著行動寬頻網路的發展和智慧型手機的普及，客服已朝向多元管道整合服務發展。許多企業面對數位轉型的浪潮，紛紛開始將客服工作委外經營。

宏華國際為中華電信百分之百持股子公司，從中華電信集團客戶服務出發，全台擁有超過15個客服中心據點、近2,000名客服人員，是台灣市場最大規模的客服品牌。

宏華國際表示，該公司擅長國際級的客服品管機制，加上擁有豐富的跨界營運經驗，結合中華電信資通訊技術及豐沛資源，已將傳統客戶服務升級為新一代智慧客服，並以一站式服務模式，為客戶量身打造，提供企業人力、系統、設備、場域、管理等客服委外服務，可大幅降低企業經營成本，近年受委託為政府機關與民營企業提供客服委外服務。

包括配合母公司中華電信，已參與衛福部疾管署1922國家防疫客服團隊，即時配合政府需求，迅速擴增支援團隊最高達300餘席，同時規劃AI機器人語音外撥及智慧雙向簡訊客服，擴大居家檢疫及居家隔離關懷工作的普查規模及提升作業效率，提供了智慧客服的便利性及發展潛能。

此外，宏華國際積極尋求跨界合作，2018年起與日本最大的電話銷售及服務委外公司BELLSYSTEM24 Holdings於台灣建構日本跨境電商服務團隊，除了秉承日本嚴謹細緻的客服流程，更融合台灣溫情暖心的客服精神。宏華國際經營團隊充分發揮日式客戶關係管理精神，以在地化服務模式為客戶創造亮眼的銷售績效。

宏華國際表示，「一站式智慧客服委外服務」為宏華主要發展方向，目前宏華國際提供了包括語音、文字、社群及客服資源整合等服務項目，已協助大、中、小型企業客戶與顧客保持優質與快速的互動。

(工商 )