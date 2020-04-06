jpp-KY經寶精密（5284）公佈2020年3月份自結合併營業收入淨額為新台幣1.13億元，月增4.16％、年增1.59％，累計今年第一季營收3.37億元，年減4.76％，營運表現不受疫情影響，雖然疫情多變，jpp-KY仍於第一季順利獲得Nadcap陽極處理認證，且完成收購法商SPEM AERO SAS。

jpp-KY繼2018年收購法國Agiliteam集團旗下兩家專精於航太零組件公司ADB及LUTEC後，2019年底續取得法商SPEM AERO SAS經營權，SPEM AERO SAS 是法國空中巴士（Airbus）合格的一階供應商，專精航太高階零件表面處理技術，原為ADB、LUTEC的上游廠商，產品分布於航太、高鐵，主要客戶有AIRBUS、SAFRAN、NEXTER、ALSTOM、THALES等大型法國企業。

jpp-KY表示，透過此次併購，除了能夠發揮法國子公司上、下游整併後的營運綜效，貼近航太產業中心，就近開發歐洲客戶，也希望透過技術的移轉，強化經寶精密表面處理的製程能力，提升母公司航太新廠的技術能力。

近期雖然全球各地普遍受到新冠肺炎疫情的影響，尤以旅遊、航空業者更為嚴重，但是對於航空製造業而言，生產排程卻沒有因此而落後太多，因為航太製造業為長期的訂單生產計劃，航空器與一般電子產品大為不同，無法短時間製造生成，並不會因此而放緩排程減少訂單，雖然歐洲子公司自3月下旬起配合歐洲政府管制及Airbus暫時停工一個禮拜但月底旋即復工，影響程度相當有限，反觀其他產品線，因疫情所造成企業居家辦公、異地備援等需求增加，使得通訊、伺服器的客戶訂單量大幅成長，美國伺服器大廠訂單自3月下旬開始陸續密集出貨。

雖然日前泰國政府宣布進入緊急狀況及實施夜間宵禁，但不影響工廠上班時間，工廠仍正常加班營運，新的Nadcap航太陽極處理認證已於第一季順利取得，Nadcap熱處理及航太客戶認證也如預期的規畫中執行。

(工商 )