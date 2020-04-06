高雄經發局6日表示，為了培養高雄市中小企業創新研發能力與競爭力，鼓勵創新創業及中小企業在地紮根，高市府自2008年起推動的「地方產業創新研發推動計畫」（SBIR），即日起開始申請，將分為「創新技術」、以及「創新服務」兩大類別，最高可獲100萬元補助，因新冠肺炎（COVID-19），今年度計畫補助將首重受疫情影響較大的觀光、零售、餐飲、百貨及運輸業優先鼓勵。

高雄經發局說，去年接受SBIR補助的51家企業，研發已有成效，其中，金屬機械領域的仲鈜科技公司研發的「被動元件內部瑕疵智慧化自動挑檢系統」，最為亮眼，目前為全台首創產品，成功由人工抽檢改變為100％全檢標示，並獲國內被動元件大廠採購，董事長鄭慶章說，「勇於研發，讓小企業也能出頭天」。

高雄經發局長伏和中指出，「中小企業在防疫期間，可以研發升級，面對產業衝擊」，該局日前召開SBIR計畫召集人座談會，因應新冠狀肺炎疫情影響，與會專家一致建議政府，可注入資源補助企業研發，作為進一步的防疫2.0。

因此，他說，今年度計畫補助將首重受疫情影響較大的觀光、零售、餐飲、百貨及運輸業優先鼓勵，並就智慧製造、數位科技應用、商品化潛力等在地特色產業創新轉型為主軸。

(工商 )