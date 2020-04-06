新竹市建商「昌益事業群」今天對對全體員工送出防疫大紅包，宣布公司職員不分職等，一律發給2萬元防疫津貼，令人驚羨不已！（陳育賢攝）

企業防疫津貼竹市第1槍！新竹市在地建設公司「昌益事業群」在清明連假後上班首日，對全體員工送出大紅包，宣布事業群全體員工不分職等，一律發給2萬元防疫津貼，並將在今明兩天陸續入員工帳戶，有網友在臉書社團貼出公司公文及存褶，令人驚羨不已！

有網友今天在臉書新竹大小事PO文，貼出公司發放防疫津貼的消息，並附上公司公文與銀行存摺，存摺上頭的匯入款項明細即述明是「防疫津貼」，此文貼出後，讓網友稱羨。

發出防疫大紅包是新竹在地知名建商「昌益事業群」，今天在清明節連假後上班首日向員工公告宣布，公司事業體員工不分職等，一律發給2萬元防疫津貼，且今明2天將陸續入帳。

據了解，昌益事業群員工有近200人，每個人除了3節獎金外，年終還發放4個月，此次因應新冠肺炎疫情，公司決定再補上2萬防疫津貼，讓網友直呼昌益人真幸福。

其實，昌益事業群不僅體恤、照顧員工，對社會公益更是不遺餘力，日前昌益文教基金會即用實際行動，支持新竹馬偕醫院防疫工作，捐贈150萬元幫助新竹馬偕防添購防疫檢驗設備。

昌益事業群總經理朱彥龍表示，公司確實發放1筆2萬元防疫津貼，因為新冠肺炎疫情不斷延燒，感染及死亡人數不斷增加，造成全球股匯市大震盪，影響企業的營運，消費力道減弱，導致有些餐廳、電影院等不到人進場，造成關閉或放員工無薪假，整個社會氛圍都是悲觀的，前景不佳。

朱彥龍說，目前政府開始規畫發放百億元的消費酷碰券，待疫情趨緩再發放給民眾，但緩不濟急，已有中小企業已等不到這筆錢，員工被資遣或放無薪假，讓員工陷入疫情帶來的漩渦之中，也使得社會長期處於悲觀的境界，這是企業不願樂見的。

基於員工為企業盡心盡力，讓企業得以永續發展，因此員工都是企業的中堅分子，不願看到員工因疫情而有所損害，不管未來疫情如何影響，或造成傷害多大，公司還是決定在這個關鍵時刻，發放每人2萬元現金做為防疫津貼，除了安員工的心，也帶頭宣示企業對員工的社會責任。

(中時 )