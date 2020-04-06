觀光處長陳志賢6日履新，觀光業界到場見證。（廖志晃攝）

南投縣政府新任觀光處長陳志賢6日就任，縣長林明溱期許他將南投縣打造為國際級的觀光首都，而且，包括草屯鎮九九峰開發案、名間鄉松柏嶺觀景塔、埔里鎮虎頭山風景區建設、及南投市舊議政大樓開發案，4大重大建設都能順利完成。

陳志賢履新，包括日月潭國家風景區管理處長洪維新、集集鎮長陳紀衡、中部觀光業者代表都到場祝賀。

林明溱表示，縣內有許多重大觀光建設，需要能力強、執行力高的優秀人才配合，很高興邀請陳志賢擔任觀光處長，希望他發揮長才，成為縣府觀光發展生力軍。

陳志賢表示，感謝林縣長讓他有機會加入縣府團隊，將盡力滿足並符合業者、居民及遊客的期待與需求，並安排拜會及請益行程，傾聽各界的意見，與地方接地氣；未來將全力投入縣長指示的重大建設，希望整體規畫完成後，能夠掀起南投的觀光熱潮。

陳志賢畢業於國立中興大學森林研究所，曾任日月潭風管處專員、課長、技正、祕書；歷經北海岸及觀音山風管處副處長、日月潭風管處副處長、澎湖風管處長、交通部觀光局國民旅遊組祕書等職務，歷練完整。

陳志賢過去長年在日管處服務，推動日月潭環潭自行車道建設，於2011年獲美國CNN評選為全球10大最美自行車道、美國建築文摘雜誌評選為全球11大最美自行車道的第2名，並透過文化結合觀光，與文化部文化資產局引進日月潭國際花火音樂嘉年華，推動觀光發展不遺餘力。

(中時 )