LINE Pay宣布與Uber Eats攜手合作，正式於Uber Eats App導入LINE Pay支付服務，過去以信用卡於美食外送平台結帳，須額外負擔約1.5％的海外交易手續費，這個困擾隨著LINE Pay服務上線獲得解決，也意味著使用LINE Pay在Uber Eats App結帳，輕鬆就能省下1.5％的費用。

LINE Pay表示，慶祝與Uber Eats合作上線，活動期間用戶享有多重優惠，最多更可享18％高額點數回饋，用戶獲得的LINE POINTS回饋於下次再次結帳時即可折抵使用。LINE POINTS等同於現金、交易折抵無上限的特性，讓LINE Pay用戶每次在享受Uber Eats美食的同時，也能持續樂饗優惠。

即日起至2020年5月5日止，Uber Eats新用戶輸入超激省優惠碼「LINEPay」，首次消費即可獲2次價值100元的優惠折抵，快速賺入加菜金！

既有用戶凡於活動期間在Uber Eats App點購餐點並使用LINE Pay付款，單筆消費滿299元即可獲LINE POINTS 10％點數回饋，並另得Uber 點數10點，等同再享3％回饋；若綁定中國信託LINE Pay信用卡、LINE Pay簽帳金融卡，或富邦J卡付款，再獲額外加碼的5％回饋，總計最高可享18％回饋。

體恤辛苦的上班族，LINE Pay也特別於本週工作日(4月6日至10日)的午餐時段推出活動，只要於中午11點到2點，以LINE Pay結帳單筆消費滿1,000元，即可再享LINE POINTS 5％點數回饋。

(中時 )