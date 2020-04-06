上櫃建商富旺國際（6219）本月1日公告砸下1.7億元購買雲林明德段4筆住宅區土地，為今年第二度公告購地。富旺國際表示，即便疫情仍在持續，但不影響公司購地推案計劃，今年除了積極補充土地庫存外，也將在台中、新竹、雲林、高雄等地推案，預估將推5案、總銷金額逾76億元。

富旺國際本月1日公告以1.7億元買下雲林明德段等4筆住宅用地，土地面積約1436.6坪，目前規劃以透天產品為主，但尚未定案。

據了解，富旺國際在雲林尚有預售案「匯幸福」仍在銷售中，該案分為透天區與大樓區，其中，透天別墅總價488萬元起，大樓總價298萬元起，切中當地的首購族及換購族需求，預計今年10月完工。

今年以來，富旺國際已砸下超過8億元購買土地，除了上述的雲林明德段土地外，今年1月中旬則以6.3億元買下台中西屯段及上石碑段516坪土地。另外，公司也預計在今年推出5大新案，區域遍及台中西屯、台中沙鹿、新竹縣湖口鄉、雲林縣斗六市、高雄市楠梓區，預估總銷金額為76億元。

(中時電子報)