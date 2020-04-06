蔡英文總統今天上午透過視訊，與美國國際創新學府密涅瓦大學畢業班的19位同學分享臺灣面對武漢肺炎挑戰的經驗，強調儘管承受來自外部孤立臺灣的壓力，但這並沒有阻止我們向他人展示人道關懷。這也是新冠肺炎疫情以來，為落實防疫社交距離相關規範，總統首次透過「線上接見」方式會見賓客。

密涅瓦大學係以全球城市為教室、沒有校園的實驗大學，自一年級下學期起，學生每個學期會移居到一個不同的城市，包括美國舊金山、印度海德拉巴、韓國首爾、阿根廷布宜諾艾利斯、德國柏林、英國倫敦、臺灣臺北，共七個城市。同時，密涅瓦大學也以完全於線上進行課程聞名，今日接見所使用的視訊平台，即是該校日常的互動式學習系統「Forum」。

蔡英文總統以英文致詞時表示，她很高興臺北被列為密涅瓦大學的學習目的地之一。她相信同學們在臺北的生活必定使他們的學習經驗更加充實。

她提到，同學們在一個充滿挑戰的時刻來到臺北，我們看到新型冠狀病毒對全世界人類造成災難性的影響，但同學們可能也發現，臺北提供了一個相對安全及健康的環境。除了醫療及公衛專業人員的努力外，臺灣有許多特色讓我們在面對當前全球危機時，能夠相對成功。

蔡英文指出，臺灣建立了可負擔的健保系統，並為所有居民，包括在這裡工作及學習的外國國民提供了全民健康保險。此外，臺灣是一個年輕的民主國家，人民對於參與公共事務充滿熱情，政府也確保人民能充分參與公共政策的討論，並瞭解相關資訊。儘管近年來我們的社會充斥錯假訊息，但政府建立了法律機制以防制錯假信息的傳播，並致力於資訊的透明化。

她說，臺灣公、私部門共同組成的「國家隊」，在兩個月內，口罩的生產由每日200萬片，即將突破每日1,500萬片；由此可以看出，臺灣公、私部門的合作夥伴關係非常密切，這樣的夥伴關係，也幫助國家面對此次新冠肺炎疫情的重大挑戰。

蔡英文提到，臺灣是一個很多元的社會，雖然人民有不同的政治偏好或傾向，但是臺灣人善良且團結。儘管承受來自外部孤立臺灣的壓力，但這並沒有阻止我們向他人展示人道關懷。就在上週，她也代表臺灣人民宣布捐贈口罩、藥物及技術給醫療體系受到嚴重衝擊的國家，與國際社會共度難關。

蔡英文也與同學們分享她在康乃爾大學法學院及倫敦政經學院的求學經驗，讓她更深入的瞭解外國文化，及不同國家解決問題的方式，對於她日後包括參與國際談判及擔任總統職務，都有相當大的助益，鼓勵同學們，勇於面對及接受挑戰。

她也給即將畢業同學建議，面對不斷改變的世界，未來的就業市場可能會非常的不同，同學們也可能會面臨學校沒有教過，以往也沒有經歷過的考驗，這是一個充滿挑戰的時刻，她認為同學們還年輕，經得起犯錯，但是即使失敗也不要失去自信，透過不斷地面對挑戰及經驗累積，將會幫助大家成長。

(中時 )