因應新冠肺炎疫情升溫，連假過後上班日第一天，彰化縣政府在縣府中庭一樓設置單一窗口為洽公民眾服務，且所有洽公民眾除須量體溫，還須先完成實名登記才能入內，嚴格管制出入人員的健康狀況，且實名制有利於事後追蹤。（謝瓊雲攝）

因應新冠肺炎疫情升溫，連假過後上班日第一天，彰化縣政府在縣府中庭一樓設置單一窗口為洽公民眾服務，且所有洽公民眾除須量體溫，還須先完成實名登記才能入內，嚴格管制出入人員的健康狀況，且實名制有利於事後追蹤。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府本周起全面實施洽公實名制，另由人事室規劃分區分流辦公作業，屆時將依彰化縣衛生局視疫情發展建議啟動時實施；為加強防疫，啟動「免上來、我下去」服務，聯合7大局處在縣府一樓中庭設置單一窗口服務洽公民眾。縣長王惠美表示，即日起到縣府洽公民眾，一律採行實名制管控，登記後才能入內，把社區感染風險降到最低。

人事處長張正一表示，分流分區辦公，將各局處以科為單位分二組為原則，一組於原地辦公，另一組則採遠距居家辦公；兩組人員分別於星期一、三、五及星期二、四原地辦公及居家辦公，隔週兩組人員再互換辦公方式，且應落實職務代理機制，維持服務效能。

為確保疫情擴大時公務能正常運作，人事處已先於3月26日至3月31日試辦演練，其他各處7、8日二天試辦分流、分區辦公演練，並完成人力運用、替代／分區辦公場所、業務盤點及辦公廳舍防護等整備作業。

彰化縣衛生局長葉彥伯強調，分區分流異地辦公將視疫情出現社區感染高風險時啟動，能否在連假過後安穩度過仍須緊密監控觀察，不容樂觀，目前各局處機關洽公實名制政策更為重要，能縮小群聚的可能，在有效控管下，若真有群聚發生，更可快速追查出傳播來源與可能的被感染者。

(中時 )