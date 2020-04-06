新冠肺炎持續在全球大爆發，歐洲地區受到疫情嚴重衝擊，染疫的人數每日不斷攀升。愛爾蘭累計確診人數逼近5千例，共造成158人死亡，面對如此龐大的病患數量，醫療體系已瀕臨崩潰慘況，當局也緊急發布醫護人員徵召令，對此，擁有醫學背景的愛爾蘭總理也重拾醫生一職，親自投入防疫工作。

根據《愛爾蘭時報》報導，41歲的總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）為醫生世家，自己同樣也是醫學背景出身，過去他曾擔任7年醫生，擁有相當豐富的經驗，直到確定從政之後，瓦拉德卡於2013年註銷醫生登記，就任衛生部長一職，目前則為愛爾蘭總理。

愛爾蘭衛生單位於上個月發布醫護人員徵召令，在短短3天內就湧入了5萬人申請。而瓦拉德卡為了替防疫工作盡一份心力，已重新申請取回醫師執照，除了平時總理的業務外，每週他也會撥空到愛爾蘭衛生服務執行機構（HSE），透過電話評估可能的染疫的病患，提供協助。

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(中時電子報)