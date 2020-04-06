強化防疫作為，高捷6日在紅線生態園區站試辦「全自動紅外線體溫檢測」感應閘門，即時、高效篩檢進站旅客體溫，超標者將無法進站，該設備可協助人潮流量較少的中型車站把關，解決人力不足問題。

高捷日前因應中央流行疫情指揮中心規定，嚴格要求進站旅客戴口罩，也透過服務台告示、廣播提醒，進出站閘門也有站務人員把關。

「全自動紅外線體溫檢測系統：防疫之眼」感應閘門具備大面積覆蓋、即時多點監測與遠程聯網控制等優勢，透過裝設在閘門上方的感應器，自動偵測進站閘門前的區域溫度。一旦溫度超過37.5度，驗票閘門將無法感應開啟，螢幕上也會同步顯示「您的體溫過高，請洽站務人員」。旅客可至一旁服務台持額溫槍自行複測，確定超過38度者，將通報並協助就醫，或勸其改搭其他交通工具。

經實際測試，若旅客手持熱咖啡、便當，或剛使用過的筆記型電腦，系統有可能判定超標，此時旅客可將手上物品置於一旁，重新檢測便可順利進站。

高捷表示，設置該套系統的車站，未來僅會開放單一通道，強化管制作為。測試穩定後，將佈建至中型車站。但人潮較多的大站如三多商圈、美麗島、高雄車站、巨蛋、左營等站仍將延用紅外線體溫量測儀，透過站務人員把關。

高捷也強調，若查獲被居家檢疫、隔離之民眾私自搭乘捷運，增加其他旅客感染風險、進而影響民眾搭乘意願，導致高捷權益損害者，高捷都將依法求償。

(中時 )