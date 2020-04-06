清明連假期間，許多人赴國內出遊，但外界觀察多數人未配戴口罩，憂心成為防疫破口，環保署今天表示，因應連假情況，4月7日至4月17日環評相關會議因疫情延期，後續召開日期將另行通知。

原本預訂明天召開的「桃園科技工業園區開發變更計畫第六次環境影響差異分析報告」專案小組初審會議已通知延後。

環保署綜計處處長劉宗勇表示，因應此次連假，憂心後續情況較多，之後會視情況再開會，包括環評、小組會議等都會延後召開，也會發文給開發單位，他也提及，先前環評會議曾因颱風等天災停開。

(中時 )