連假疫情恐延燒 環保署停開2周環評會議 18:072020/04/06 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 環保署今天表示，因應連假情況，4月7日至4月17日環評相關會議因疫情延期，後續召開日期將另行通知。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 清明連假期間，許多人赴國內出遊，但外界觀察多數人未配戴口罩，憂心成為防疫破口，環保署今天表示，因應連假情況，4月7日至4月17日環評相關會議因疫情延期，後續召開日期將另行通知。 原本預訂明天召開的「桃園科技工業園區開發變更計畫第六次環境影響差異分析報告」專案小組初審會議已通知延後。 環保署綜計處處長劉宗勇表示，因應此次連假，憂心後續情況較多，之後會視情況再開會，包括環評、小組會議等都會延後召開，也會發文給開發單位，他也提及，先前環評會議曾因颱風等天災停開。 (中時 ) #會議 #環評 #連假 #環保署 #情況 也許您會感興趣 推薦閱讀 花蓮推禮讓運動 籲鄉親多在家 04:102020/04/02 地方新聞 連假沒人潮 高雄車站冷清清 04:102020/04/04 地方新聞 連假放風 台東恆春訂房大爆滿 04:102020/04/05 地方新聞 防疫怕搭船 小琉球遊客砍半 04:102020/04/05 地方新聞 社論／清明連假趴趴走 防疫破功 04:102020/04/05 時論廣場 連假鬆懈了怎麼辦？醫曝5關鍵：撐到這天才算勝利 20:372020/04/05 生活 去過國內旅遊景點 就醫須告知 01:202020/04/06 政治要聞 清明連假住房率 城郊兩樣情 04:102020/04/06 財經焦點 台南3景點被發警報 黃偉哲批中央亂槍打鳥 13:422020/04/06 生活 51連假該不該放？工商團體：該放的假還是要放 16:112020/04/06 財經 生活熱門新聞 一個月前的義大利？急診醫憂：台灣人準備後悔 - 時事 冷空氣發威 氣象局：濕冷到周四 這天最凍 - 生活 赴美探親返台後確診 30多歲女成彰化第18例 - 生活 1小時3人急診！醫曝連假後篩檢潮驚人 - 生活 高雄為何0本土感染？網揭這習慣是關鍵 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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