根據最新EPFR，美股基金和歐股基金上周同步獲得資金由賣轉買，揮別先前連續2周和連續5周失血的窘境，特別是美股基金，單周吸金達48.04億美元，不僅創下近8周以來最大單周淨流入金額，更一舉奪下上周全球股票基金吸金王寶座；歐股基金的9.39億美元亦改寫今年以來的最大單周吸金。

新興市場整體買氣疲弱，慶幸新興亞洲基金穩住陣腳，上周再流入7.59億美元，並已連3周擄獲資金關愛；全球型新興市場基金和新興歐非中東基金已分別連7周和連6周失血；拉丁美洲基金甚至遭資金由買轉賣，轉流出1.91億美元，連續6周吸金被迫劃下句點。

摩根投信環球市場策略師林雅慧指出，新冠疫情來勢洶洶，對各國行政運作和經濟形成前所未有的壓力測試。為了抑制疫情擴散速度，降低群聚感染機率，不少國家政府呼籲全國民眾盡量減少人際接觸，保持一定的安全社交距離(social distance)，導致民間消費出現急凍，除了對線下實體經濟的消費和就業都帶來嚴峻的挑戰，也引發全球景氣衰退疑慮。

林雅慧近一步指出，為抵消這波疫情對實體經濟帶來的負面衝擊，各國政府齊發力，主要央行紛紛緊急或意外降息，身為全球經濟火車頭的美國，三月更緊急連降六碼，將基準利率降至0%~0.25%區間，並推出史上規模最大的2.2兆美元的財政紓困方案，惟相關救市措施都需要時間去醞釀才得以發揮效果，政策實際傳導成效將是未來的重要觀察重點。

摩根多重收益型產品經理張瑜倫指出，受到新冠疫情影響，全球景氣在上半年恐陷入技術性衰退。不過相較前幾次的衰退來看，這次各國政府的應變速度較快，且推出的貨幣和財政政策規模也大，預料將一定程度支撐經濟。此外這波經濟下滑是從消費產業引發，製造業部分目前為止的衝擊仍在可控範圍，目前各政府刺激政策多針對中小企業與民間消費力，通常消費產業回復速度較快，因此團隊認為全球景氣將在下半年出現復甦跡象。

(時報資訊)