全球疫情確診人數攀升，重燃市場恐慌情緒，資金態度普遍保守謹慎，並選擇前進貨幣市場避風頭，根據EPFR資料，美國貨幣市場基金已連5周出現淨流入，受到上周再湧進的1941億美元推波助瀾下，全年累計吸金已達8123.17億美元，遠遠超越過去三年流入總額。

一度連5周遭到資金提款的高收益債基金，上周逆勢轉吸金68.26億美元，為2019年初統計以來的單周最大淨流入金額。新興債基金雖然已連5周吸血，惟失血幅度已大幅收斂。反觀投資級企業債，上周再流出281.23億美元，在連續三周失血均超過百億美元的情況下，全年資金動能由正翻負，轉為淨流出195.46億美元。

摩根環球債券收益型產品經理陳若梅表示，國際債市近期在流動性緊張及美元稀缺的影響下，出現價格錯亂(dislocation)的狀況，使得原先在市場震盪之際表現相對持穩的標的，也無法倖免於獲利了結得賣壓之中，整體債券型基金已經連5周失血。所幸，在美國聯準會採取無限量QE的幫助下，過去2周起已有緩解，儘管回到正常狀態還需要一些時間，但預期流動性改善正朝好的方向前進。

陳若梅分析，目前投資等級和高收益等級企業債的信用利差已遠高於過去10年的平均水準，價格已反映極大的經濟衰退風險，預期實際違約率將低於目前市價反映出來的隱含違約率，加上現在信用利差水準疑似過高，後續若信用利差回歸反映基本面而進一步收斂，企業債即有資本利得潛力，也讓企業債券的中長線投資價值浮現。

陳若梅分析，美國聯準會承諾無限量買進美國公債及機構不動產抵押證券(Agency MBS)，且QE金額無上限，不僅史無前例，寬鬆規模更超過金融海嘯時期，加上各國央行接力寬鬆穩市，持續為市場注入大量流動性，相信將推升美國公債及機構不動產抵押證券(Agency MBS)價格上揚。預期隨新冠肺炎疫情好轉後，美國經濟將重新回歸正增長軌道，惟短線疫情及美國經濟展望不確定性仍高，因此，在證券化商品的選擇上，偏好高債信評等、且背後有較強信用保護的標的。

(時報資訊)