行政院今（6）日召開「融資貸款協助說明」記者會，金管會主委顧立雄表示，為鼓勵國銀加速辦理新冠肺炎紓困振興貸款，已訂定獎勵方案鼓勵銀行展現辦理效率，績優銀行除可獲得表揚外，並將提供業務方面獎勵措施，如申請業務列為有利項目、並請各銀行獎勵績優分行。

金管會督導銀行執行紓困措施，包括處理授信回存問題、降低債務協商門檻促進達成債務協商、防止銀行雨天收傘。債務可展延至2021年底、銀行不徵提負責人或實際經營者以外者擔任保證人、加速銀行受理紓困振興貸款案件時效、緩繳及展延期間不影響信用紀錄等。

顧立雄說明，此次獎勵國銀加速辦理紓困振興貸款，範圍包括銀行辦理各部會紓困、銀行自辦紓困方案，評分標準分為金額組、件數組、效率組。其中，效率組除了核貸天數外，辦理流程是否採電子化方式，亦列為審查項目，期間暫以3月1日起至9月30日止，共計2期。

同時，金管會已建立紓困專區網頁，揭露紓困振興貸款資訊，每周三、五更新銀行辦理紓困振興貸款彙整資訊。截至4月1日，國銀配合辦理各項紓困貸款受理件數共2033件、申請額度達304.31億元，已核准407件、核准額度共61.65億元。

進一步觀察公股行庫及民營銀行辦理紓困狀況，公股行庫合計受理1404件、申請額度199.37億元，已核准317件、核准金額41.17億元。民營銀行合計受理629件、申請額度104.93億元，已核准90件、核准金額20.47億元。

以申貸項目觀察，以「振興貸款」受理件數達829件最多，但申請額度仍以「續約展延」達195.34億元最高，目前已核准件數206件、核准金額51.26億元亦為各項目中最多。

(時報資訊)