LeadBest與緬甸3C通路集團合資，賦能投資緬甸網紅加速器leAD insight。(圖/LeadBest提供)

新冠肺炎疫情延燒，讓不少傳統企業正視數位轉型議題，數位賦能顧問集團LeadBest導入國外風行的Venture Studio委外創新概念，提供傳統企業數位賦能策略、技術，並與企業一同承擔創新風險，近期成功協助香港榮華愛心科技、醫材大廠泰博、和明紡織與天成飯店數位轉型，掀起新風潮！

數位賦能顧問集團LeadBest共同創辦人李佳憲指出，近年許多傳統製造業與服務業在擁抱數位轉型時，因缺乏數位技術與背景，常花冤枉錢，賦能型風險投資Venture Studio創新外包概念，在與客戶深度合作時，不僅提供專業策略、技術解決企業問題，甚至共同投資新項目和開創新事業體，近年來獲得越來越多傳統企業青睞。

數位賦能顧問集團LeadBest共同創辦人李佳憲。(圖/LeadBest提供)

李佳憲表示，「我們不僅動嘴、動腦、動手，還自己砸錢投資客戶轉型事業！」過去LeadBest主力於區塊鏈應用的投資憑證賦能發展，2019年獲得家族基金策略性投資後，因投資方期待LeadBest能將豐富數位化經驗整合，協助更多亞洲領先企業數位賦能，因此開創以Venture Studio的商業模式協助更多傳統產業打造數位賦能新商機。近期LeadBest已成功攜手香港榮華愛心科技和醫材大廠泰博共同開發「即時康」防疫測溫打卡系統，以及攜手紡織大廠和明紡織孵化創新團隊 TEXTIP，並與緬甸3C通路 SLN 集團共同賦能投資公司leAD insight，跟當地網紅深度合作，目前已累計超過千萬粉絲，也在半年內創造三千萬觀看次數、得到五大國際品牌商合作案的成績。

「傳產一直是比較封閉的產業，所以有外在觀點是更好的。」和明紡織經理暨Weavism 創辦人陳璽年指出，如此合作模式，可以在低風險下嘗試較大的改變，且更能快速因應市場進行調整。

李佳憲則指出，LeadBest團隊過去十年都在數位最前線，參與超過三百個大型專案，橫跨30個產業，並曾參與創辦台灣前三大行動整合行銷公司時間軸，目前LeadBest客戶遍及台灣、香港、緬甸、菲律賓，隨著疫情衝擊帶動更多企業思考數位賦能，近日洽談中的合作顧問客戶暴增，未來很有信心能用Venture Studio商業模式立足台灣連結世界，使更多產業因而能找到疫情下的新活路，讓台灣科技島的軟實力被世界看見。

(中時電子報)