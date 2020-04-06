林聰明沙鍋魚頭店員工清潔消毒門市店面防疫。（廖素慧攝）

林聰明沙鍋魚頭於連假期間趕工加裝隔板。（廖素慧攝）

林聰明沙鍋魚頭店內餐桌加裝透明隔板。（廖素慧攝）

知名的嘉義市林聰明沙鍋魚頭店，清明節連假生意強強滾，排隊人潮恐成新冠肺炎疫情防疫破口，中央疫情指揮中心發布國家級警報也點名文化路商圈，林聰明沙鍋魚頭6日公告即日起公休至10日，暫停營業5天，有客人從雲林來買撲空，但稱讚「防疫優先，下次再來。」

林聰明沙鍋魚頭負責人林佳慧說，中央流行疫情指揮中心4日緊急對國內11個景點發布國家級警報，文化路商圈也列入，林聰明沙鍋魚頭中正路總店、光華路門市距離文化路各約50公尺、300公尺，為配合政府防疫政策，6日至10日將暫停營業5天，全面消毒防疫，並回報衛生局消毒成效，以確保安全。

林佳慧說，為了防疫自主連休5天是創店以來非常少有的，去年員工到澎湖旅遊也只休2天，後續也會配合政府的防疫策政，採取相對應措施，為減少顧客群聚感染風險，將調整營運模式，加速推動線上購物、宅配。

林佳慧說，4月3日店內餐桌已加裝透明隔板，加強防疫，清明連假的人潮比二二八連假少了許多，且客人幾乎都有戴口罩，少數客人沒戴口罩就提供口罩，並為客人量測額溫、消毒手部，宣導排隊保持社交距離。

(中時 )