市場憧憬沙烏地阿拉伯與俄羅斯接近達成石油減產協議，外圍氣氛好轉。A股休市，在美股期貨反彈下帶動下，亞太股市6日普遍表現不俗。

恒生指數6日早盤開高322點，報23,558點，來到早盤高點。開盤後升幅一度收窄，曾僅升35點，來到23,271點全日低點，之後升幅再度擴大。午盤後恒指走勢轉強，最多一度飆升596點，至23,832點逾三周高。終場恒指收報23,749點，升513點，單日漲幅2.2％。

國企指數收報9,652點，升161點，漲幅1.7％。大盤成交額868.14億港元。

(工商 )