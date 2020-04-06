清明連假由於許多景點湧入人潮，連假後的14天是關鍵，根據自然期刊《Nature》最新發布的一篇論文指出，新冠肺炎病毒原來在症狀不明顯，幾乎無症狀的發病前5天，病毒量可到達最高峰，甚至比SARS的高峰高出1000倍。對此，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，確實有發現個案一發病病毒量就很高，持續1個禮拜左右，目前台灣臨床經驗和那篇報告大致是相符的。

自然期刊最新發布的論文指出，新冠肺炎病毒原來在症狀不明顯，幾乎無症狀的發病前5天，病毒量就可到達最高峰。（圖／摘自Nature）

根據自然期刊在4月1日的一篇研究論文「Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019」指出，研究發現，新冠肺炎最活躍的病毒複製，都出現在上呼吸道組織，有感染力的病毒特別容易在患者的咽喉和肺部來源被分離出來。

研究也發現，過去SARS病毒是在發病後的7到10天病毒量到達最高峰，但新冠肺炎在還沒有出現明顯症狀、甚至是無症狀時的發病前5天，病毒量就達最高峰，甚至比SARS高出1000倍。

中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／報系資料照）

對此，張上淳表示，台灣從確診第一個個案開始，就做了一系列追蹤，確實有發現個案發病病毒量就很高，估計持續1個禮拜左右，病毒量才會下降。

針對無症狀感染者，張上淳稱，因為沒辦法知道患者在哪個時間點有病毒，只能說「確診時病毒量都蠻高的」，當時就認為無症狀是有傳染力的，隨著國外資料和研究證明，「無症狀有很大的機會會傳染給別人」；但他也提到，因為無症狀不會有咳嗽和打噴嚏等症狀，所以病毒量會是比較小的。

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(中時電子報)