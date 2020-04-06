清明連假期間，國內各地景點人潮爆滿，奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金日前在臉書發文，提醒民眾牢記曾到訪的地點和接觸民眾，讓社會防疫網能更加健全，中央流行疫情指揮中心今也表示，民眾應記住生活上的軌跡，以便必要時能減輕醫護與疫調的壓力。

陳志金日前在臉書個人上指出，連假過後是否會形成防疫破口，要到4月10日便可「見分曉」，若後續感染數直線上升，民眾應牢記自已每日接觸的人和去過的場所，省下疫調人員調查的時間。

指揮官陳時中對此也表達贊同，呼籲民眾應積極配合政府的防疫政策，並詳細追溯個人生活的軌跡，減輕醫護及疫調人員壓力，「幫助我們在疫調時更清楚」，加強整體防疫的力度。

指揮中心今日也宣布，國內確診個案來到373例，清明連假曾出入11大景點等人潮壅擠場所的民眾需進行自主健康管理14天。陳時中也強調，自主健康管理期間皆應配戴口罩，盡量實施遠距辦公，避免與他人有親密接觸。

(中時 )